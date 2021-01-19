Небольшой снег и -6 градусов будет в Петербурге 19 января

Небольшой снег и -6 градусов будет в Петербурге 19 января
Выпадет снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Во вторник, 19 января, в Санкт-Петербурге немного похолодает и пойдет снег. Такая погода сформируется из-за уходящего циклона.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня циклон продолжает свой путь на восток, оставляя территорию Северной столицы в своей тыловой части. Из-за этого в городе местами пройдет небольшой снег и слегка похолодает.

Так, по данным синоптика, 19 января температура воздуха в Петербурге опустится до -4…-6 градусов. В Ленобласти ожидается около -3…-8 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 760 мм рт.ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в регионы Центральной России придут сильные снегопады.

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