Петербургское ЗакСобрание рассмотрит 20 января кандидатуры на должность новых вице-губернаторов

Законодательное Собрание Петербурга рассмотрит кандидатуры на должность вице-губернаторов города, предложенные губернатором Александром Бегловым.

Заседание петербургского парламента состоится в среду, 20 января. Градоначальник направил в ЗакС представление на согласование на должность вице-губернаторов трех кандидатов — Станислава Казарина, Бориса Пиотровского и Сергея Дрегваля.

Станислав Казарин, который в настоящее время возглавляет комитет по информатизации и связи, претендует на пост вице-губернатора, который будет отвечать за решение вопросов информатизации и связи.

Бориса Пиотровского предложили на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта. Сейчас он работает замглавы комитета по культуре.

Сергей Дрегваль может перейти с должности советника губернатора на пост вице-президента, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

Кроме того, на заседании будут рассматриваться законопроекты о социальных выплатах малоимущим семьям с детьми; трудовому стажу, заработанному в Ленобласти; запрете на вывоз твердых коммунальных отходов в выходные и праздники; парковках во дворах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парковку на Маршала Жукова могут оставить петербуржцам по инициативе депутатов.