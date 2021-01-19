Петербургские улицы начали украшать ко Дню Ленинградской победы

Петербургские улицы начали украшать ко Дню Ленинградской победы
Петербург готовится к празднованию 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда. Фото: pixabay

Санкт-Петербург готовится к празднованию 77-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады, которую отмечают 27 января. Город начинают оформлять к празднику.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, первые украшения ко Дню Ленинградской победы на улицах города появятся уже 20 января. Сперва оформят Невский, Лиговский и Суворовский проспекты.

Главными атрибутами праздника станут праздничные плакаты с изображением знака «Жителю блокадного Ленинграда», медали «За оборону Ленинграда» и силуэта монумента «Разорванное кольцо». В частности, их развесят на проспектах Непокоренных и Пискаревском, на площади Победы.

Всего на улицах города на Неве появятся около 600 плакатов, в том числе электронных. Кроме того, петербуржцы смогут заметить флаги Победы, баннеры, флаги расцвечивания и поздравления с праздником.

Также город подготовил серию плакатов на основе работ учеников художественных школ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов и Макаров возложили цветы к монументу защитникам Ленинграда.

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