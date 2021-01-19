В Петербурге наградили две многодетные семьи

Они получили орден «Родительская слава».

В Санкт-Петербурге две многодетные семьи наградили орденом «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил Поспеловых и Шемяковых. Он вручил семьям государственную награду по поручению президента России Владимира Путина. Глава города отметил, что в Петербурге проживает более 40 тысяч многодетных семей.

Известно, что в семье Поспеловых воспитывается 10 детей, трое из них приемные. Супруги занимаются благотворительностью. В семье Шемяковых восемь детей – многие уже закончили школу и получают высшее образование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пилотов авиакомпании «Россия» отметили правительственными наградами. Такую награду вручают коммерческим пилотам гражданской авиации за заслуги в освоении современной авиационной техники, а также высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров и безаварийно налетавшим более 10 тысяч часов.