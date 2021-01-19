Жители Васильевского острова создали мемориал в память о блокаде Ленинграда

Народный мемориал в память о блокаде Ленинграда появился на Васильевском острове. Фото: "RETRO Васильевский остров"/ВК

Народный мемориал в память о блокаде Ленинграда появился на Васильевском острове. Фото: "RETRO Васильевский остров"/ВК

В Василеостровском районе петербуржцы организовали народный мемориал, посвященный блокаде Ленинграда.

18 января 1943 года было прорвано блокадное кольцо, а через год, 27 января 1944 года блокаду Ленинграда полностью сняли.

Народный мемориал создали по инициативе активистов группы «От Стрелки до Гавани». Петербуржцы развесили фотографии жителей блокадного Ленинграда у здания особняка Бремме, где в блокадные годы находилась знаменитая «витаминная» аптека, где ленинградцы могли получить витамины. Об этом сообщает Peterburg2.

Организаторы акции отметили, что не планируют проводить какие-то встречи или собрания. Они выразили надежду, что жители города дополнят мемориал фотографиями своих родных: «тех, кто в блокаду оставался на Острове; тех, кто ушел с Острова защищать Ленинград; блокадников и ветеранов, которые сами не имели отношения к Острову, но потомки которых сейчас живут на Васильевском».

Снимки снимут 27 января и сохранят до следующего года.

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