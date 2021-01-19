Яйца из Франции не пропустили в Ленобласть из-за проблем с документами

Груз вернули отправителю, так как не смогли убедиться в его безопасности.

В Ленинградскую область из Франции должны были прибыть 302,5 тысяч яиц. Они прибыли к границе России в пункт пропуска «Торфяновка» 13 января, но были возвращены отправителю в связи с проблемами и с документами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели ветеринарный контроль и обнаружили, что ветеринарный сертификат оформлен с ошибками. Из-за этого не удалось убедиться в безопасности яиц. Инспекторы Управления запретили ввозить партию яиц и вернули груз отправителю.

Известно, что в некоторых регионах Франции ухудшилась эпизоотическая обстановка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на границе России с Финляндией начнут тестировать на Covid-19. Отметим, что принимать пробы будут добровольно. Однако пройти тест рекомендуют всем желающим.