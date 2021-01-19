В Москве суд удовлетворил иск Сбербанка к «Петербургцементу»

В Москве суд удовлетворил иск Сбербанка к &#171;Петербургцементу&#187;
В суде рассмотрели иск Сбербанка. Фото: pixabay

Сумма требований по иску составляет более 11,7 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка России к ООО «Петербургцемент». Об этом сегодня, 19 января, сообщается в картотеке арбитражных дел. Отмечается, что иск удовлетворен полностью. Речь идет о сумме в 11,7 миллиардов рублей.

Напоминаем, что Сбербанк является крупнейшим кредитором группы «Евроцемент». Разбирательства между ними начались в августе 2020 года. Ожидается, что в ближайшее время будет рассмотрен иск на 21,72 миллиарда рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург стал лидером среди городов России по числу заявлений на банкротство. На сегодняшний день россияне могут бесплатно и без суда списать свои долги, для этого нужно лишь подать заявление в многофункциональный центр.

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В Москве суд удовлетворил иск Сбербанка к «Петербургцементу»
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