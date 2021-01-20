В Петербурге прогнозируют падение пассажиропотока на 22% в 2021 году

В Петербурге прогнозируют падение пассажиропотока на 22% в 2021 году
Большая часть предприятий Петербурга продолжает свою работу, а общественный транспорт работает на 100%. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пандемия коронавируса нанесла значительный урон общественному транспорту в Петербурге и привела к снижению пассажиропотока, в определенные периоды доходило до 80%.

Об этом заявил глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, большая часть предприятий Петербурга продолжает свою работу, а общественный транспорт работает на 100%. Однако, несмотря на это, под конец декабря 2020 года снижение пассажиропотока достигало 37% по сравнению с 2019 годом.

Председатель ведомства подчеркнул, что на 2021 год власти прогнозируют падение числа пассажиров в среднем на 22%.

Чиновник отметил, что в конце года было решено выделить 170 млн рублей на дополнительные выплаты коммерческим извозчикам, чтобы компенсировать часть затрат на топливо, которые они понесли из-за падения пассажиропотока.

Кроме того, Поляков заявил, что с 2022 года все новые маршруты, которые разыграют на конкурсе, будут полностью обеспечены новым подвижным составом.

Он добавил, что в первом квартале этого года на городские улицы выведут 13 новых трамваев. Также планируется к 320-летию Петербурга заменить на новые 320 вагонов в метро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам предложили выбрать новый логотип городского транспорта.

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В Петербурге прогнозируют падение пассажиропотока на 22% в 2021 году