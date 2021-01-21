На борьбу со снегопадом в Петербурге отправили 7200 дворников

Дворы города будут убирать от снега 7200 дворников. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Дворы города будут убирать от снега 7200 дворников. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Коммунальные службы Петербурга перевели в режим повышенной опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Смольном.

К Северной столице приближается атмосферный фронт, который вместе с потеплением принесет сильный снегопад и метель. В связи все органы власти привели в готовность силы и средства. Скорее всего, режим повышенной готовности продлится до 15 часов пятницы.

Сейчас на улицах города работают 909 единиц техники, 1246 работников ручного труда. При необходимости привлекут еще 200 уборочных машин. Скверы и парки расчищают 124 машины и более 600 специалистов.

Отмечается, что за последние сутки из Петербурга вывезли более 12,5 тысяч кубометров снега.

Дворы города будут убирать от снега 7200 дворников, 1500 кровельщиков и 660 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожные службы готовятся к сильному снегопаду в Петербурге.