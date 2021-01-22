Спасатели просят петербуржцев не выходить на лед

Спасатели просят не выходить на лед. Фото: pixabay

Спасатели просят не выходить на лед. Фото: pixabay

Сотрудники МЧС отметили, что за нарушение запрета выписываются штрафы.

В Таврическом саду сегодня, 22 января, спасатели рассказали об опасности выхода на лед зимой. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Сотрудники МЧС рассказали, что несмотря на нестабильность льда и штрафы, некоторые граждане все равно рискуют. Иногда такое необдуманное поведение становится причиной несчастных случаев.

Гулять по замерзшим рекам и каналам Санкт-Петербурга запрещено до 15 апреля 2021 года. Те, кто отличаются смелостью, должны будут выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Напоминаем, что сейчас в городе минус два градуса и несильный ветер, разгоняющийся максимум до двух метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев ожидают ледяные дожди плюсовая температура на выходных.