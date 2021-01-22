Прокуратура проверила состояние жилья в закрытом военном городке Каменка

Граждане неоднократно жаловались на условия проживания.

В Выборгском районе Ленобласти сегодня, 22 января, прошла проверка состояния жилья в закрытом военном городке Каменка. Об этом сообщает ЛенТВ24.

На место прибыли сотрудники военной прокуратуры и специалисты Комитета госжилнадзора. Они осмотрели жилищный фонд, но пока не готовы рассказать об итогах проверки. Известно, что инициаторами приезда экспертов стали граждане и журналисты, которые неоднократно говорили и писали о существующей проблеме.

По предварительным данным, состояние фонда оценили как неудовлетворительное. Специалисты своими глазами увидели плесень, дырявую кровлю, нечистоты и ощутили, как холодно живется в квартире, в которой держится температура плюс 15 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники Росприроднадзора нагрянули с проверкой в предприятие во Всеволожском районе.