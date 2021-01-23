В День Ленинградской Победы Петербург будут убирать тщательнее обычного

Дороги будут чистить дополнительная техника и работники ручного труда.

В День Ленинградской Победы, 27 января, Санкт-Петербург планируют убирать от снега тщательнее обычного. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в Смольном.

Известно, что на уборку выйдут дополнительные 150 единиц техники и столько же работников ручного труда. Они будут расчищать путь к мемориалам, а также обрабатывать дороги и тротуары противогололедными материалами.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в памятную дату сотни тысяч людей отправятся к мемориалам, чтобы почтить память жителей и защитников блокадного города.

«Очень важно, чтобы город был празднично украшен и чисто убран. Особое внимание необходимо уделить памятным местам, привести их в порядок»,

— подчеркнул глава города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День полного освобождения Ленинграда от блокады выстрелят из пушки с Нарышкина бастиона.