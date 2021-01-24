В Петербурге по непонятной причине перекрыли Дворцовую площадь

На площади замечены силовики.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 января, силовики перекрыли Дворцовую площадь. Об этом сообщает депутат Владислав Полуйков в своих социальных сетях.

Он отметил, что заметил множество автозаков и сотрудников правоохранительных органов не только на Дворцовой площади, но и на Адмиралтейском проспекте. Непонятно, что стало причиной происходящего, информацию пока что никак не комментируют.

Напоминаем, что в субботу в городе прошел несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Огромная колонна людей следовала по Невскому проспекту до Площади Восстания. Связаны ли эти события между собой – выяснится позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пострадавшая во время протестов в Петербурге переведена в реанимацию. Состояние женщины оценивается как тяжелое.