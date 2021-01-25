В Пулково в понедельник нет отмененных или задержанных рейсов

В Пулково в понедельник нет отмененных или задержанных рейсов
25 января Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над петербургским аэропортом Пулково поднимутся все запланированные рейсы.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. Согласно данным электронного табло аэровокзала, все рейсы, назначенные на сегодняшний день, будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержанных или отмененных рейсах нет.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж. Среди прочего, пассажиры отправятся из Петербурга в Душанбе, Барселону, Стамбул, Самарканд,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вылетевший в Москву самолет вернулся обратно в Пулково. Произошли некие технические причины, по которым экипаж воздушного судна принял решение о возврате в петербургский аэропорт Пулково.

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