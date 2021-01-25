Власти Петербурга поздравили учащихся с Днем российского студенчества

25 января студенты со всей России отмечают профессиональный праздник — Татьянин день. Петербургскую молодежь поздравил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник заявил, что Петербург по праву называют студенческой столицей страны, ведь каждый 12-й житель города — студент вуза или учащийся колледжа.

«Северная столица России воспитала 12 лауреатов Нобелевской премии, тысячи выдающихся личностей — талантливых ученых, литераторов, архитекторов, инженеров, конструкторов, деятелей искусства», — подчеркнул губернатор.

За прошлый год в вузы Петербурга подали на 15% больше заявлений по сравнению с 2019 годом. При этом в городе значительно вырос уровень первокурсников — средний балл ЕГЭ среди поступивших на бюджет поднялся до 77,1.

Также Беглов пожелал студентам успехов в учебе, интересных идей и проектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов.