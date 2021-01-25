За неделю с улиц Петербурга вывезли почти 100 тысяч кубометров снега

За уборку сегодня отвечают 1259 дворников и 820 спецмашин. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

За уборку сегодня отвечают 1259 дворников и 820 спецмашин. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

За минувшую неделю, с 18 по 24 января, в Петербурге активно убирали последствия снегопадов — выпало почти 10 сантиметров осадков. За это время дорожники вывезли из города 97 тысяч кубометров снега.

Как сообщили в комитете по благоустройству города, в среднем в течение недели ежедневно уборкой города занимались 950 машин. Днем городские территории приводили в порядок 1200 работников, а по ночам — около 350.

На прошлой неделе погода в Петербурге была непростой: морозы резко сменились потеплением, а снегопад перешел в ледяной дождь. Чтобы обеспечить безопасность горожан, дороги и тротуары посыпали песко-соляной смесью. На это ушло почти 11 тонн смеси.

В понедельник в городе будет плюсовая температура и гололедица. За уборку сегодня отвечают 1259 дворников и 820 спецмашин. В парках и скверах работают еще 40 машин и более 130 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня город может побить температурный рекорд января 2002 года, который составляет плюс 4,0 градуса.