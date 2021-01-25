Доктор Мясников заявил о привычке страшнее курения

Он заявил, что кальян крайне опасен для здоровья.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о страшной привычке, которая может быть опасней курения сигарет. Он заявил в эфире телеканала «Россия 1», что стоит отказаться от курения кальяна.

«На самом деле, когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет»,

— пояснил Мясников.

Он добавил, что при вдыхании дыма происходит микроожог, а это может спровоцировать рак легкого. Мясников настаивает на том, что нет ни одного безопасного способа курения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые приблизились к созданию «вакцины от курения». Еще в 2018 году исследователи обнаружили, что специальный фермент может навсегда избавить от никотиновой зависимости. Теперь ученые на шаг ближе к созданию «вакцины от курения».