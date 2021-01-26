В Петербурге сменился глава Центра «Э» после незаконного митинга 23 января

В Северной столице произошло внезапное кадровое изменение в руководстве Центра «Э». Экс-глава по экстремистам полковник Вячеслав Шамко будет теперь возглавлять полицию Кронштадта.

Как сообщает 47news, Вячеслав Шамко возглавил Центр «Э» только в сентябре 2019 года и теперь его жду т должностные изменения. Вместо него пост главы займет 35-летний подполковник Алексей Шабанов. До этого он был начальником полиции Фрунзенского района.

Отметим, что до этого Шабанов работал в Центральном районе.

Одной из причин такой рокировки называют недавние несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге арестовали экс-майора полиции за «крышевание» на рынке интим-услуг. Покинув службу в полиции, мужчина продумал альтернативный заработок. Он предложил своим бывшим коллегам «крышевать» петербургские бордели.