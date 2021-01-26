Зима вернется в Петербург в конце недели

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал местным жителям, когда потепление сменится зимними морозами.

Специалист заявил, что у петербуржцев есть время насладиться теплой погодой только до среды, 27 января. К этому времени на улице похолодает до нуля градусов, а в Ленобласть придут уже минусовые температуры — от минус 1 до минус 2 градусов, передает 78.ru.

На следующий день, 28 января, столбики термометров в Северной столице вновь покажут отрицательные значения — в городе будет до минус 2 градусов, а в 47 регионе похолодает до минус 6 градусов. Колесов добавил, что в четверг пойдет небольшой снег.

Падение температуры воздуха продолжится и в конце недели — к выходным в город на Неве придет очередной циклон, который принесет заморозки до минус 8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга обещает городу морозный февраль.