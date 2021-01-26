В Петербурге завершился ремонт «Царского» резервуара 1914 года

В Петербурге завершился ремонт &#171;Царского&#187; резервуара 1914 года
В Петербурге реконструировали водный резервуар 1914 года. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Петербургский Водоканал сообщил об окончании работ по реконструкции резервуара чистой воды №1 на территории Волковской водопроводной станции, которая была создана в начале XX века.

Как сообщила пресс-служба предприятия, создание «Царского» резервуара чистой воды началось в 1914 году. Его объем составляет порядка 13 тысяч кубометров. Вот уже несколько лет состояние сооружения оставляло желать лучшего, из-за чего резервуар был непригоден для эксплуатации. Его перестали использовать в 2016 году, а спустя три года начался капитальный ремонт.

Специалисты отремонтировали и восстановили железобетонные конструкции, заменили кровлю и привели в порядок фасад. Также была сделана локальная гидроизоляция стен и потолка и заменены дыхательные трубы. Благодаря капитальному ремонту резервуар прослужит еще 40 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе отреставрируют исторические здания медучреждений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
водоканал волковская водопроводная станция новости СПб резервуар реконструкция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Болельщик СКА смогут поддержать хоккеистов в матче против «Северстали»
«Зенит» занял 15-е место по доходам за прошедший сезон
В Ленобласти малышка отправилась наркотическим веществом из-за небрежности дяди
Дворцовый мост засияет зелено-оливковыми огнями в годовщину снятия блокады ...
В Гатчине мужчина пытался украсть женские ботинки
Водитель служебной машины лишился глаза после несанкциониного митинга в Москве
В Петербурге завершился ремонт «Царского» резервуара 1914 года
Главный тренер сборной России Черчесов привился от коронавируса