В Петербурге завершился ремонт «Царского» резервуара 1914 года

Петербургский Водоканал сообщил об окончании работ по реконструкции резервуара чистой воды №1 на территории Волковской водопроводной станции, которая была создана в начале XX века.

Как сообщила пресс-служба предприятия, создание «Царского» резервуара чистой воды началось в 1914 году. Его объем составляет порядка 13 тысяч кубометров. Вот уже несколько лет состояние сооружения оставляло желать лучшего, из-за чего резервуар был непригоден для эксплуатации. Его перестали использовать в 2016 году, а спустя три года начался капитальный ремонт.

Специалисты отремонтировали и восстановили железобетонные конструкции, заменили кровлю и привели в порядок фасад. Также была сделана локальная гидроизоляция стен и потолка и заменены дыхательные трубы. Благодаря капитальному ремонту резервуар прослужит еще 40 лет.

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