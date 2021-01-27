Незаконное кафе в Доходном доме Френкеля закроют через суд

Собственник помещения в Доходном доме С.Ф. Френкеля незаконно построил себе кафе, тем самым навредил объекту культурного наследия.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга. В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что жилой дом №19/8 по улице Кропоткина, построенный в 1913 году, обзавелся незаконной пристройкой.

На первом этаже многоквартирного дома открыли кафе. Собственник помещения, не согласовав работы с КГИОП, возвел незаконную пристройку со стороны западного фасада дома с облицовкой декоративным кирпичом. Разрешительной документации у владельца не нашлось.

По результатам проверки прокуратура предъявила иск в суд о приведении помещения в первоначальное состояние. Прокуратура Петроградского района проконтролирует ход рассмотрения иска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП обяжет «РЖД» восстановить незаконно снесенное историческое здание на Днепропетровской.