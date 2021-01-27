Сильный снегопад накроет Северную столицу в конце недели

Сильный снегопад накроет Северную столицу в конце недели
В Петербург вернутся снегопады. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов спрогнозировал погоду на конец недели в Петербурге. По словам специалиста, к концу недели в город на Неве вернутся осадки в виде сильного снега.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«. Уже с сегодняшнего дня, 27 января, в Петербурге начнется плавное похолодание, которое принес циклон. Из-за холодных воздушных масс в город придет небольшой снег, а температура воздуха опустится до нуля.

Синоптик добавил, что уже в это воскресенье жители города вновь смогут увидеть сугробы. К концу недели в Северную столицу вернутся морозы от минус 10 до минус 15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга обещает городу морозный февраль. Температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов.

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