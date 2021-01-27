Сотрудников Пятого канала не пустили в петербургский ЗакС из-за температуры

Сотрудников Пятого канала не пустили в петербургский ЗакС из-за температуры
Сотрудников Пятого канала не пустили в Мариинский дворец. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга не пустили на заседание сотрудников Пятого канала и «Известий». Причиной назвали наличие симптомов коронавируса.

Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе петербургского парламента. Отмечается, что съемочной бригаде закрыли доступ в Мариинский дворец по причине повышенной температуры тела сразу у нескольких сотрудников канала.

«Решение связано с необходимостью соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции», — пояснили в ЗакСобрании.

Однако одного сотрудника с нормальной температурой все же впустили в здание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что попавшую в пьяное ДТП Анну Довгалюк уволили из петербургского ЗакСа. Об увольнении юристки заявил председателя ЗакСобрания Вячеслав Макаров в ходе брифинга.

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