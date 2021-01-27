Петербург потратит 5,5 млрд рублей на борьбу с преступностью

Петербург выделил более 5 млрд рублей на борьбу с преступностью. Фото: pixabay

Петербург выделил более 5 млрд рублей на борьбу с преступностью. Фото: pixabay

В этом году на обеспечение правопорядка и безопасности Петербург выделит 5,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что в Петербурге активно проводится профилактическая работа, благодаря чему снизилось количество преступлений. К примеру, в 2020 году случаев автомобильных угонов стало на 42% меньше, а количество квартирных краж упало на 31%. Также снизилась преступность в общественных местах.

Как отмечает градоначальник, в 2021 году петербургские власти направят дополнительные силы на борьбу с киберпреступлениями. Кроме того, город намерен свести к минимуму незаконную продажу алкоголя и дорожно-транспортные происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за семь лет.