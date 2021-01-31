Протестующие у ТЮЗа начали обкидывать силовиков снежками

На площади у театра собрались несколько тысяч человек.

Сегодня, 31 января, у ТЮЗа проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие и сотрудники правоохранительных органов собрались на Пионерской площади, так как Невский проспект полностью перекрыт.

У театра собрались несколько тысяч человек. Известно, что на данный момент Загородный проспект перекрыли сотрудники Росгвардии. Ожидается, что в ближайшее время начнутся массовые задержания.

Тем временем сторонники Навального начали обкидывать силовиков снежками. Напоминаем, что несколько человек уже отправились в автозак. Очевидцы рассказывали, что задержали даже журналиста с корочкой сотрудника СМИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Смольного сбоят навигаторы, пока на Пионерской площади собирается акция в поддержку Навального.