Путин поручил решить вопрос создания музея-заповедника на Охтинском мысе

Отчет о проделанной работе по вопросу застройки Охтинского мыса должны подготовить до 1 мая. Фото: "Газпром нефть"

Отчет о проделанной работе по вопросу застройки Охтинского мыса должны подготовить до 1 мая. Фото: "Газпром нефть"

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе в Петербурге.

Поручение главы государства опубликовано 1 февраля на сайте Кремля. В поручении говорится, что решением вопроса о создании музея-заповедника должен заняться Минкульт РФ совместно с властями Петербурга и публичным акционерным обществом «Газпром». По результатам рассмотрения должны быть предоставлены соответствующие предложения.

Ответственными за этот проект стали глава Минкультуры Ольга Любимова, городской губернатор Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Они должны подготовить отчет о проделанной работе к 1 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов не увидел законных оснований для выкупа участка Охтинского мыса.