Во вторник в Петербурге будет снег и минус 4

Во вторник в Петербурге будет снег и минус 4
Погода в Петербурге будет облачной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Облачный вихрь установит в Санкт-Петербурге снежную и немного морозную погоду во вторник, 2 февраля.

Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, Северная столица проводила на восток один циклон, однако на его смену сегодня придет облачный вихрь с запада. Это означает, что в городе будет облачная погода. Периодически она будет проясняться. Также жителей Петербурга сегодня ждет снег.

Столбики уличных термометров покажут от минус 2 до минус 4 градусов. В Ленобласти разброс температурных значений ожидается немного больше — в регионе прогнозируется от минус 1 до минус 6 градусов.

Также сегодня ожидается рост атмосферного давления — оно достигнет 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили об аномальной погоде в феврале.

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