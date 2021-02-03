В среду утром петербуржцы стоят в семибалльных пробках

Утро среды, 3 февраля, началось для жителей Петербурга с серьезных пробок. К 8 часам утра загруженность дорог оценивается на 7 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в 7 баллов продержатся в городе как минимум до 9 часов утра, а к 10 часам дорожная ситуация стихнет до 4 баллов.

Сегодня крупные пробки собрались в Кировском, Невском, Красногвардейском районах. Отметим, что многокилометровый затор собрался на внутренней стороне КАД перед вантовым мостом. Водителям придется проявить терпение и на перекрестке Индустриального проспекта с проспектом Косыгина.

Центр города, на удивление, сейчас почти свободен. Также красным цветом выделены участки почти у всех станций метро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждут сильные снегопады 3 февраля.