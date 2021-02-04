В Пулково в четверг задержали два рейса по России

Сегодня петербургский аэропорт отправляет с опозданием два внутренних рейса. Один из них задержали на пять часов.

Об этом стало известно сегодня, 4 февраля. Согласно данным онлайн-табло Пулково, минувшей ночью пассажирам пришлось больше пяти часов ждать своего вылета в Псков. Самолет авиакомпании «Азимут» должен был покинуть Петербурга в 2 часа ночи, однако по неизвестным причинам рейс перенесли вылет на 7 часов утра.

Также задержан самолет авиакомпании «РусЛайн» до Иваново. Как сообщается на сайте аэровокзала, изначально планировалось, что пассажиры улетят в 10:25, но вскоре время вылета отложили на 12:30.

Все остальные рейсы, назначенные на 4 февраля, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе контроль Россельхознадзора в Пулково прошли более 25 тысяч животных.