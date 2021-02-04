Из Петербурга в Минск начнет ходить новый автобусный маршрут

Автобусы будут курсировать между Петербургом и Минском каждый день. Фото: Lux Express Group

Автобусы будут курсировать между Петербургом и Минском каждый день. Фото: Lux Express Group

Между Петербургом и Минском запускают новый прямой регулярный автобусный маршрут, который станет самым быстрым в это направлении — время в пути составит 11 часов.

Новый маршрут, связывающий Россию и Белоруссию, открыл перевозчик Lux Express. Рейсы между двумя городами будут выполняться с 18 февраля каждый день. Из Петербурга он будет отходить с автобусного вокзала в 23:30, а с автовокзала Минска — в 23:00. Автобус будет пересекать границу в пункте Долосцы-Юховичи.

Пассажиров перевезут автобусы Scania Irizar, рассчитанные на 56 мест. Автобусы будут ходить пока без остановок. В будущем планируют добавить одну или две остановки.

Сейчас, в условиях пандемии, на новых рейсах смогут уехать только граждане России и Белоруссии, для туристов поездки пока запрещены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские поезда вновь начнут ходить в Белоруссию с 8 февраля.