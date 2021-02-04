В Ленобласти ночью похолодает до минус 20 градусов

В Ленобласти ночью похолодает до минус 20 градусов
В регионе становится все холоднее. Фото: pixabay

Также должен пойти небольшой снег, а атмосферное давление начнет повышаться.

В Ленинградской области сегодня ночью, с 4 на 5 февраля, ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до минус 20 градусов, в некоторых районах будет чуть теплее. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Известно, что днем температура составит от минус 11 до минус 16 градусов. Синоптики также прогнозирует небольшой снег и ветер, разгуливающий по улицам области со скоростью до девяти метров в секунду.

Дороги будут скользкие, поэтому автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. То же касается пешеходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что снегоплавильные пункты Петербурга с начала зимы растопили более 500 тысяч кубометров снега.

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