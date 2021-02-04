Петербург продолжают убирать после сильного снегопада

За минувшие сутки выпало 14 сантиметров снега.

Санкт-Петербург продолжают приводит в порядок после самых снежных суток – в городе выпало 14 сантиметров снега. Коммунальным службам приходится работать круглосуточно, чтобы успевать убираться. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня расчисткой дорог города занимаются более 1,1 тысяч единиц техники и 1233 работника ручного труда. Также снег вывозят из садов, скверов, парков, бульваров и дворов.

«Таким образом, последствия снегопада сегодня вручную устраняют 9115 человек, механизировано – 1867 единиц уборочной техники и 505 единиц малой механизации»,

— говорится в сообщении.

Приемкой и плавлением снега занимаются 18 пунктов, которые также функционируют круглосуточно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что снегоплавильные пункты Петербурга с начала зимы растопили более 500 тысяч кубометров снега.