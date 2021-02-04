Ленобласть обеспечили квартирой женщину, чья семья погибла в ДТП

Молодая мать осталась без кормильца и жилья из-за автокатастрофы.

Поручение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о необходимости предоставить одинокой матери жилье было выполнено. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает ЛенТВ24.

Политик заявлял, что женщине нужна квартира в Кировске, так как она осталась без кормильца и жилья после страшной автокатастрофы. В итоге местная жительница получила жилье в долгосрочную аренду и прописку. Комитет по образованию тем временем занимается поиском места в яслях для маленькой дочери женщины.

Напоминаем, что в Ленобласти произошла авария, в результате которой умерли мать, брат и супруг местной жительницы. В итоге у молодой матери из всей семьи осталась только годовалая дочь.

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