В Петербурге от коронавируса умерла мать десятерых детей

В Петербурге от коронавируса умерла мать десятерых детей
Мариинская больница. Фото: mariin.ru

Женщина какое-то время пыталась вылечиться самостоятельно, но в итоге была госпитализирована с большим объемом повреждения легких.

В Санкт-Петербурге коронавирус унес жизнь матери десятерых детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В Мариинской больнице рассказали, что женщину госпитализировали 8 января с большим объемом повреждения легких. До этого она пыталась лечиться самостоятельно, но поняла, что не справляется. Она страдала от прогрессирующей дыхательной недостаточности. Состояние горожанки оценили как тяжелое. Петербурженку лечили современными препаратами и кислородом, но ничего не помогало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открыли новые пункты вакцинации от коронавируса. На данный момент в городе работают 108 пунктов, где можно вакцинироваться от коронавируса. Большая часть из них открыта в государственных учреждениях.

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