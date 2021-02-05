Аэропорт Пулково 5 февраля работает без отмен и задержек

Все рейсы будут выполнены по расписанию. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Все рейсы будут выполнены по расписанию. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня из петербургского аэропорта Пулково вылетят все запланированные рейсы. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание самолета.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Согласно данным электронного табло аэровокзала, все рейсы, назначенные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержанных или отмененных рейсах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж. Среди прочего, пассажиры отправятся из Петербурга в Стамбул, Ереван, Хельсинки, Бишкек, Самарканд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе контроль Россельхознадзора в Пулково прошли более 25 тысяч животных.