Зону платной парковки расширят на 180 улиц в Петербурге

Петербургские власти собираются увеличить зону платных парковок в городе. В этом году будут созданы проекты новых зон для 180 улиц в Центральном районе.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Городской центр управления парковками, создание порядка 13 тыс. парковочных мест анонсировали еще в 2019 году. Оборудовать их собирались в 2020-м, но финансирования не было. Но уже в этом году обещают заняться проектами платных парковок на 180 улицах в центре Петербурга. Реализация проекта запланирована на следующий год.

При этом во время создания проекта специалисты будут учитывать не только пропускную способность улиц и действующую схему городского транспорта, но и планы ремонта дорожной сети.

Какие именно улицы попадут под платную зону парковки, пока не называются. Но учитывая, что в Центральном районе порядка 230 улиц, на парковка будет платной на большинстве из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Жукова не будет платной парковки.