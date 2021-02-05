Петербуржцу выплатят 2 миллиона за гибель дочери в авиакатастрофе над Синаем

Петербуржцу выплатят 2 миллиона за гибель дочери в авиакатастрофе над Синаем
Суд утвердил мировое соглашение. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петродворцовый районный суд Петербурга рассмотрел дело по иску Ивана Петрюка к авиакомпании «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах» о возмещении материального вреда в связи с гибелью дочери в авиакатастрофе над Синаем.

Горожанин обратился в суд с иском о возмещении 2 млн рублей. Стороны попросили суд утвердить мировое соглашение. Указанная сумма, а также 40 тыс. рублей понесенных издержек будут выплачены истцу.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, суд утвердил мировое соглашение и производство по делу прекратил.

Напомним, трагедия случилась 31 октября 2015 года. Самолет Airbus-321-200 выполнял рейс 7К-9268 из Шарм-эш-Шейха в Петербург, когда произошел теракт. В результате скончались 224 человека, большинство из них – петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 31 сентября 2020 года в Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем.

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