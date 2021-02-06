Движение общественного транспорта на Невском возобновили

Движение общественного транспорта на Невском возобновили
Движение наземного транспорта в центре возобновляется. Фото: Baltphoto

Центр города перекрывали на несколько часов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 6 февраля, перекрывали центр города. Движение по Невскому проспекту было приостановлено, а станцию метро «Невский проспект» закрыли на вход и выход. Ограничения сказались и на работе наземного транспорта.

С четырех часов дня движение общественного транспорта на Невском проспекте и прилегающим улицам восстанавливается. Напоминаем, что в Смольном и МВД заявляли, что не имеют отношение к происходящему.

Петербуржцы уверяют, что видели скопление автозаков и полицейских в центре Санкт-Петербурга. Видимо, сотрудники правоохранительных органов готовились к несанкционированным митингам, которые не состоялись.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в субботу обошлось без массовых акций и задержаний. Ожидалось, что пройдет акция возложения цветов к памятнику Жертвам политических репрессий, но ее отметили из-за перекрытия движения в центре города

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