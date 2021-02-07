В центре Петербурга снова заметили уборочную технику и машины Рогсвардии

Второй день подряд в городе замечают сотрудников правоохранительных органов. Фото: Gazeta.SPb

Второй день подряд в городе замечают сотрудников правоохранительных органов. Фото: Gazeta.SPb

При этом по городу спокойно прогуливаются петербуржцы и туристы, Невский проспект перекрывать не стали.

Сегодня, 7 февраля, в центре Санкт-Петербурга снова заметили уборочную технику и машины Росгвардии. Они стоят недалеко от Гостиного двора, о чем рассказывают очевидцы. Также граждане видели автомобиль ОМОНа и полицейский микроавтобус.

Тем временем петербуржцы и гости города спокойно прогуливаются по Невскому проспекту, а общественный транспорт работает без перебоев. Напоминаем, что в субботу центральная улица Петербурга была перекрыта, станция «Невский проспект» закрылась на несколько часов, а автобусы и троллейбусы временно изменили маршруты, объезжая перекрытую часть Северной столицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что воскресным утром дороги Петербурга свободны от пробок.