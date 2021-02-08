Пулково в понедельник все рейсы вылетят вовремя

Пулково в понедельник все рейсы вылетят вовремя
В Пулково все самолеты вылетят вовремя. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня из аэропорта Петербурга Пулково вылетят все запланированные рейсы. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание самолета.

Об этом стало известно в утром понедельник, 8 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, назначенные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин. Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж. Среди прочего, пассажиры отправятся из Петербурга в Душанбе, Занзибар, Стамбул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет не может вылететь из Пулково из-за ковид-диссидента.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт новости СПб пулково рейсы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав исключил препарат из числа лекарств для лечения COVID-19
В Индии порядка 170 человек пропали без вести из-за схода ледника
В Москве удивились заявлениям главы дипломатии ЕС после визита в Россию
Пулково в понедельник все рейсы вылетят вовремя
В Госдуме оценили идею ужесточить контроль за арендой жилья
Названы причины инфаркта в молодом возрасте
Дети силовиков получат льготы при поступлении в вузы
В школах Приамурья отменили занятия из-за сообщений о минировании