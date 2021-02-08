Пулково в понедельник все рейсы вылетят вовремя

Сегодня из аэропорта Петербурга Пулково вылетят все запланированные рейсы. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание самолета.

Об этом стало известно в утром понедельник, 8 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, назначенные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин. Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж. Среди прочего, пассажиры отправятся из Петербурга в Душанбе, Занзибар, Стамбул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет не может вылететь из Пулково из-за ковид-диссидента.