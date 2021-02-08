Петербургские автомобилисты утром стоят в шестибалльных пробках

В Петербурге водители начинают рабочую неделю с большого количества пробок. Утром многие дороги города «покраснели» на карте.

Об этом стало известно утром в понедельник, 8 февраля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 8 часов 30 минут, Северная столица стоит в шестибалльных пробках. Однако уже к 9 утра дорожная ситуация ухудшится до семи баллов.

В настоящее время пробки собрались на выездах из пригородов в сторону центра. По традиции покраснели Невский район, участок внутренней стороны КАД от развязки с Народной улицей до вантового моста, Московский проспект, улицы в районе Финляндского вокзала, Светлановская площадь, съезд с ЗСД на Приморский проспект. Одна из самых серьезных пробок сегодня собралась на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение на Шкапина из-за прокладки газопровода.