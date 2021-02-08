Депутаты ЗакСа рассмотрят законопроект о кадетском образовании

Депутаты рассмотрят законопроект на заседании в среду, 10 февраля. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Депутаты рассмотрят законопроект на заседании в среду, 10 февраля. Фото: Законодательное собрание Петербурга

В среду, 10 февраля, петербургский парламент рассмотрит законопроект «О кадетском образовании в Санкт-Петербурге». Документом предлагается усовершенствовать правовую базу в этой области.

В законопроекте кадетское образование определяется как процесс обучения по программам основного общего и среднего общего образования, дополненным общеразвивающими программами. Их целью является подготовка кадетов к государственной и муниципальной службе.

Также документ содержит положения о лицензировании обучения, разработке методических рекомендаций, оплате труда учителей, установлении правил приема кадетов и финансовом обеспечении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты Петербурга решили раздавать участки земли под парковки без торгов.