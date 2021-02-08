В Петербурге сожгли 400 срезанных гвоздик: в них завелся паразит

В Петербурге сожгли 400 срезанных гвоздик: в них завелся паразит
Цветы уничтожили, чтобы избавиться от паразитов. Фото: Управление Россельхознадзора в Петербурге

Цветы уничтожили в преддверии праздников.

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 февраля, уничтожили 400 зараженных паразитом гвоздик. Инспекторы Россельхознадзора отметили, что нашли в цветах трипсы – опасных насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Больные гвоздики нашли на складе на юге Северной столицы. Известно, что их привезли из Латвии для одной из цветочных компаний. Теперь собственнику предстоит выплатить штраф, а гвоздики уже изъяли и уничтожили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в лютые морозы в Петербурге распустились цветы. Столбики термометров покажут -12…-14 градусов, в Ленобласти похолодает до -11…-17 градусов, на востоке температура воздуха упадет до -21 градуса.

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