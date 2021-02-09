Мороз и солнце будут в Петербурге во вторник

Гребень антициклона во вторник, 9 февраля, принесет в Северную столице морозную и солнечную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, стараниями антициклона петербуржцев ждет спокойная погода с переменной облачностью. Снега при этом практически не будет. Леус отметил, что на улице сегодня будет на 7-8 градусов холоднее климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге составит от минус 10 до минус 12 градусов. В Ленинградской области ожидается на два градуса холоднее, но местами может подморозить и до минус 20 градусов. Скорость порывов юго-восточного ветра достигнет 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет немного падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик добавил, что минувшей ночью в городе на Неве похолодало до -17,4 градусов, а в области минимум составил -29,8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян в Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах.