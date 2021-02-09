Мороз и солнце будут в Петербурге во вторник

Мороз и солнце будут в Петербурге во вторник
Погода в Петербурге будет солнечной. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Гребень антициклона во вторник, 9 февраля, принесет в Северную столице морозную и солнечную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, стараниями антициклона петербуржцев ждет спокойная погода с переменной облачностью. Снега при этом практически не будет. Леус отметил, что на улице сегодня будет на 7-8 градусов холоднее климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге составит от минус 10 до минус 12 градусов. В Ленинградской области ожидается на два градуса холоднее, но местами может подморозить и до минус 20 градусов. Скорость порывов юго-восточного ветра достигнет 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет немного падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик добавил, что минувшей ночью в городе на Неве похолодало до -17,4 градусов, а в области минимум составил -29,8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян в Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил леус новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Египетском мосту в Петербурге вандалы испортили лица сфинксам
Собутыльник ударил петербуржца ножом в живот в Перекупном переулке, а после ...
В России 15% молодежи признались, что нашли работу с помощью родителей
Петербург стоит в шестибалльных пробках 4 февраля
Мороз и солнце будут в Петербурге во вторник
В Танзании неизвестная болезнь унесла жизни 15 человек
В России нашли простой способ защитить пенсионеров от мошенников
В России назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19