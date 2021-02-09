Эксперты не наблюдают эпидемию гриппа в Петербурге

Эксперты не наблюдают эпидемию гриппа в Петербурге
Россияне стали реже болеть гриппом благодаря коронавирусу. Фото: pixabay.com

Показатели заболеваемости ниже эпидемических порогов.

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается в норме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В период с 1 по 7 февраля количество заболевших не вызывает тревогу у экспертов. Показатель заболеваемости ниже эпидемических порогов на 23,6%. Стали реже болеть маленькие дети и школьники, отметили в ведомстве. Таким образом, заболеваемость гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

Эксперты полагают, что снизить количество заболевших удалось благодаря ограничениям, введенным в связи с пандемией коронавируса. Люди больше времени проводят дома, носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Это не позволяет вирусам распространяться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новогодние выходные не ухудшили ситуацию с коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грипп ОРВИ Роспотребнадзор эпидемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Милонов не поверил словам актрисы Мельниковой о зарплате в ЗакСе Петербурга
Петербуржцы отстояли Муринский парк: его не будут застраивать
Песков опроверг сведения о выделении средств на поддержку россиян из-за ...
В Ленобласти не согласны со статусом региона с «самой загрязненной ...
Снежный Петербург: пользователи соцсетей публикуют фото сказочно красивого города
Эксперты не наблюдают эпидемию гриппа в Петербурге
Песков заявил, что прилагаются «титанические усилия», чтобы ...
Как коммунальщики борются со снегом — фоторепортаж Gazeta.SPb