Эксперты не наблюдают эпидемию гриппа в Петербурге

Показатели заболеваемости ниже эпидемических порогов.

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается в норме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В период с 1 по 7 февраля количество заболевших не вызывает тревогу у экспертов. Показатель заболеваемости ниже эпидемических порогов на 23,6%. Стали реже болеть маленькие дети и школьники, отметили в ведомстве. Таким образом, заболеваемость гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

Эксперты полагают, что снизить количество заболевших удалось благодаря ограничениям, введенным в связи с пандемией коронавируса. Люди больше времени проводят дома, носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Это не позволяет вирусам распространяться.

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