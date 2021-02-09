В Петербурге закрыли клуб-ресторан из здания на улице Зодчего Росси

Заведение работало внутри памятника истории и культуры.

В Санкт-Петербурге закрыли клуб-ресторан, работающий в здании на улице Зодчего Росси, которое признано памятником истории и культуры. Туда нагрянули сотрудники Комитета по контролю за имуществом, которые принудительно выселили заведение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

То, что помещение площадью около 750 квадратных метров используется незаконно, выяснили еще в декабре 2020 года. Договор аренды был расторгнут в конце 2019 года, но бизнесмен не поспешил съехать или продлить его. Долг составит более 10 миллионов рублей.

Пользователь не захотел закрывать клуб-ресторан самостоятельно, поэтому пришлось его вынудить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу. Так, инспекторы выселили магазин для йоги на Можайской улице, владелец которого устроил в помещении несогласованную перепланировку.