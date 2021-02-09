Похоронная компания хочет отменить результаты торгов на обслуживание кладбищ Колпинского района

Похоронная компания хочет отменить результаты торгов на обслуживание кладбищ Колпинского района
Компания собирается судиться после январских торгов. Фото: pixabay

Организация считает, что ее намеренно не допустили к контракту. Она готова это доказать в суде.

Петербургская организация ООО «Похоронная служба» хочет добиться отмены результатов январских торгов на обслуживание кладбищ Колпинского района. Об этом сообщает сегодня, 9 февраля, «Фонтанка». Компания считает, что ее намеренно не допустили к контракту и готова доказать это в суде. «Похоронная служба», судя по всему, имеет претензии к комитету по промышленной политике и инновациям.

В организации отмечают, что ведомство написало некорректное место подачи заявок, а также не публиковал некоторые важные данные на сайте. Некоторые требования комитета и вовсе назвали невыполнимыми для большинства. У «Похоронной службы» есть подозрения, что комитет делал все, чтобы победила определенная компания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти за 2,7 млн рублей отреставрируют Вечный огонь на Пискаревском кладбище.

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