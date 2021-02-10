Пулково в понедельник все рейсы вылетят вовремя

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня рейсы. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание самолета.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток. Самолеты перевозчика будут летать в Петербург и обратно по вторникам и субботам.