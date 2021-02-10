Петербург начал среду с 5-балльных пробок

Петербург начал среду с 5-балльных пробок
Пробки утром 10 февраля. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Петербургские автомобилисты вновь начинают свое утро с пробок. Уровень загруженности городских дорог в среду утром, 10 февраля, составил 5 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30 утра, в городе сложно проехать по Дворцовой набережной, набережной Обводного канала, Малоохтинскому проспекту и Свердловской набережной.

Водители теряют время у станций метро «Площадь Ленина», «Балтийская», «Электросила», «Петроградская» и «Черная речка». Красные участки наблюдаются на Светлановской площади, улице Руставели, Дачном проспекте и на выездах из пригородов.

Также стоит участок внутренней стороны КАД от развязки с Народной улицей до вантового моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за год отремонтируют 60 дорог вместо 940 из-за недостатка денег.

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