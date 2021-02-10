Чемпионат EuroSkills в Петербурге перенесли на 2023 год

Заседание оргкомитета по проведению и подготовке EuroSkills-2022 в Смольном. Фото: https://www.gov.spb.ru

Заседание оргкомитета по проведению и подготовке EuroSkills-2022 в Смольном. Фото: https://www.gov.spb.ru

В Северной столице оргкомитет чемпионата Европы по профессиональному мастерству принял решение о переносе. Турнир ЕuroSkills St Petersburg пройдет в следующем году.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщают в Смольном, первенство было перенесено из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения соревнований – 16-20 августа 2023 года.

Однако, несмотря на перенос, город продолжает готовиться к EuroSkills. Рассматривается возможность безвизового въезда для участников соревнований, готовится концепция обеспечения безопасности. Также налажено тесное взаимодействие с представителями WorldSkills Europe, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

«Мы сделаем все, чтобы чемпионат EuroSkills стал настоящим праздником для участников и зрителей», – заявил губернатор города Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что делегация УЕФА посетит Петербург в феврале последний раз перед ЕВРО-2020.